Фото ⟩ Необычная авария в Вильнюсе: дорогой электро-Mercedes "сам собой" врезался в стену

Водитель Mercedes EQS 580 сам вызвал на место ДТП правоохранителей. Он сообщил полиции, что электромобиль после выезда с автомойки внезапно сам собой врезался в стену здания.

Инцидент произошел около 9:40 утра. За рулем Mercedes сидел мужчина 1965 года рождения. В аварии пострадал не только сам автомобиль, но и стена автомойки, мусорные контейнеры, а также еще один автомобиль.

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Правоохранители сообщают, что люди в ДТП не пострадали.

Как порталу 15min сообщил генеральный директор компании Veho - генпредставителя Mercedes-Benz в Литве - Донат Станионс, после аварии автомобиль будет доставлен в автоцентр для проведения экспертизы и выявления проблемы. Пока будет проходить техосмотр автомобиля, пострадавшему будет предоставлено другое транспортное средство.

Новый автомобиль такой модели может стоить более 150 000 евро.