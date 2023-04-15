Видео ⟩ Лайма Вайкуле: "Я счастлива, что я латышка и знаю русский язык"

Были замечания о том, почему артистка говорит по-русски. Конечно, Вайкуле высказалась в защиту своей подруги Аллы Пугачевой.

На вопрос "Почему по-русски?", она ответила так: "А потому! Сразу хочется так ответить, потому что надоело. Язык точно не приватизирован вами, которые не понимают, что язык принадлежит всем. Это вид общения...

Я счастлива, что я - латышка, но я знаю русский язык. Я буду счастлива, если я буду знать японский или немецкий. Это богатство. Язык - это богатство и принадлежит он всему миру и всей планете".

Артистка так разозлилась, что высказалась в защиту Валерия Меладзе и Аллы Пугачевой.

"Да отстаньте вы от Аллы! От этих прекрасных людей… Откуда вы вообще взяли, что надо проверять Аллу, мол, не платит ли она украинской армии. Захочет - заплатит, захочет - не заплатит. Я, правда, знаю, что она ничего этого не делала.

Вы знаете, что она не работает. Она не работает. Откуда она возьмет деньги, чтобы кому-то отправлять", - заметила Вайкуле.

Она шутя заметила, что Примадонна даже не помогла ей деньгами, когда она захотела приобрести большую картину. В завершение Лайма попросила всех, кто задает глупые вопросы и оставляет злые комментарии, отстать от нее, Аллы Пугачевой, Максима Галкина, а еще от Валерия Меладзе.

Ранее 69-летняя латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в рамках новой еженедельной программы на YouTube-канале "И грянул Грэм" поговорила о влиянии цензуры на ее сценический образ и репертуар.

Видео: Обращение Лаймы Вайкуле