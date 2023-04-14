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Глава Минобороны США: Латвия - образец для других стран в поддержке Украины

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр обороны Латвии Инара Мурниеце и ее коллега из США Ллойд Остин
Министр обороны Латвии Инара Мурниеце и ее коллега из США Ллойд Остин Фото: AFP/SCANPIX

Латвия - пример для других стран, поскольку является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине в соотношении к размеру своей экономики, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с латвийской коллегой Инарой Мурниеце.

Обсуждая в четверг, 13 апреля, в Пентагоне ситуацию с безопасностью в регионе и в Украине, министры отметили что война России против Украины повлечет глобальные и далеко идущие последствия, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе Министерства обороны Латвии.

"Латвия и США будут и впредь оказывать Украине всемерную поддержку, чтобы способствовать ее победе в борьбе против России за свою страну и право самим определять свое будущее. Мы не должны позволить международному сообществу привыкнуть к этой войне. В интересах всего демократического мира добиться полной победы Украины и поражения России, потому что только это позволит восстановить основанный на правилах миропорядок в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Мурниеце.

Обсуждая вызовы региональной безопасности, министр обороны проинформировала своего американского коллегу о приоритетах Латвии и о том, что уже сделано в области обороны, в том числе о создании службы государственной обороны (СГО), подчеркнув, что первые солдаты-добровольцы начнут проходить СГО в июле этого года.

Мурниеце подчеркнула, что Латвия не только выделила более 1% ВВП для военной поддержки Украины, но и в целом в этом году на оборону в госбюджете выделено 2,3% ВВП.

Галерея: Встреча министра обороны США Ллойда Остина с латвийской коллегой Инарой Мурниеце

"Латвия быстрыми шагами продолжает двигаться вперед к укреплению военного потенциала своих вооруженных сил. Мы находимся на завершающей стадии перед подписанием соглашения с США о закупке систем береговой обороны. Радует, что с латвийской стороны завершена работа над всей документацией, необходимой для закупки ракетно-артиллерийской системы HIMARS. Следующим шагом является подготовка и подписание самого договора", - сказала министр обороны.

Она также подчеркнула необходимость более активного участия НАТО в защите воздушного пространства Балтийского моря и сообщила о намерении в ближайшем будущем усилить потенциал противовоздушной обороны Латвии за счет приобретения систем ПВО средней дальности.

Министр обороны США выразил признательность Латвии за инвестиции в укрепление оборонного потенциала и подчеркнул, что они очень важны как для безопасности Латвии, так и для коллективной обороны НАТО.

В ходе встречи министры также обсудили приоритеты США и Латвии на предстоящем летом этого года в Вильнюсе саммите НАТО, а также возможности развития военно-промышленного сотрудничества и укрепление сотрудничества в строительстве полигона в Селии.

Министр обороны Инара Мурниеце с 13 по 15 апреля находится с рабочим визитом в США, где встречается с высшими должностными лицами оборонной сферы США.

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