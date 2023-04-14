Глава Минобороны США: Латвия - образец для других стран в поддержке Украины

Обсуждая в четверг, 13 апреля, в Пентагоне ситуацию с безопасностью в регионе и в Украине, министры отметили что война России против Украины повлечет глобальные и далеко идущие последствия, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе Министерства обороны Латвии.

"Латвия и США будут и впредь оказывать Украине всемерную поддержку, чтобы способствовать ее победе в борьбе против России за свою страну и право самим определять свое будущее. Мы не должны позволить международному сообществу привыкнуть к этой войне. В интересах всего демократического мира добиться полной победы Украины и поражения России, потому что только это позволит восстановить основанный на правилах миропорядок в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Мурниеце.

Обсуждая вызовы региональной безопасности, министр обороны проинформировала своего американского коллегу о приоритетах Латвии и о том, что уже сделано в области обороны, в том числе о создании службы государственной обороны (СГО), подчеркнув, что первые солдаты-добровольцы начнут проходить СГО в июле этого года.