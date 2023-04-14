Джек Тейшейра: что известно о сотруднике военной базы США, который мог слить секретные документы Пентагона

Журналисты Guardian позвонили по номеру магазина, однако там им ответил автоответчик, сообщивший, что на этой неделе магазин не работает.

На странице компании в "Фейсбуке" Джек Тейшейра упоминался в июне 2021 года. "Сегодня Джек едет домой. Он закончил техническую школу и готов начать карьеру в Воздушной национальной гвардии!" - написано в сообщении под фотографией воздушного шара с надписью "Добро пожаловать домой".

Журналистам NYT удалось связаться с матерью Тейшейры, и она подтвердила, что ее сын служит в воздушной национальной гвардии, добавив, в последнее время он работал в ночную смену на базе на Кейп-Код, а на днях сменил номер телефона.

Тейшейра сдался приехавшим его задерживать бойцам спецназа, не оказав сопротивления Фото: Reuters

Дайтон - это небольшой городок с населением 8 тысяч человек, примерно в часе езды к югу от Бостона. Джек учился в местной школе этого городка.

22-летний Эдди Соуза, который ходил в школу с Тейшейрой, сказал агентству Reuters, что удивлен тем, что его бывший одноклассник назван подозреваемым в хищении и сливе секретной информации.

"Он хороший человек, не хулиган, а обыкновенный тихоня, - сказал Соуза. - Это все выглядит как неудачная детская проделка".

Соседи семьи говорят, что Джек всегда увлекался видеоиграми, при этом отзываются о нем как о "славном малом с головой на плечах".

Джек Тейшейра был арестован ФБР в четверг в доме своей семьи в Дайтоне. Одетого в шорты и футболку, его увезли вооруженные агенты. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что подозреваемый не сопротивлялся и не предоставил никаких подробностей об утечке и своих мотивах.