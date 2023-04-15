Видео ⟩ Насколько опасно использовать баллоны со сжатым газом в автомобиле?

Недавно стало известно, что взорвался автомобиль с газовым устройством. В Латвии существует два типа заправки газом: наиболее популярен газ с маркировкой LPG, тогда как газ с маркировкой CNG широко используется в других странах Европы. В Латвии такое случается нечасто, но взорвалась именно такая машина, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.