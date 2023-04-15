Видео ⟩ Насколько опасно использовать баллоны со сжатым газом в автомобиле?

Недавно стало известно, что взорвался автомобиль с газовым устройством. В Латвии существует два типа заправки газом: наиболее популярен газ с маркировкой LPG, тогда как газ с маркировкой CNG широко используется в других странах Европы. В Латвии такое случается нечасто, но взорвалась именно такая машина, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Гундар Залцманис, профессор Рижского технического университета, пояснил программе, что "любой газ, любое топливо или топливная смесь, которые сгорают в двигателе - взрывоопасны".
Он пояснил, что одна опасность заключается в недостаточной прочности баллона высокого давления со сжатым природным газом, а другая опасность заключается во взрывоопасной смеси топлива и воздуха, подаваемой в двигатель.
Автоэксперт Угис Витолс пояснил, что природный газ закачивается в баллон под высоким давлением, поэтому баллоны, в которые заправлен газ, необходимо регулярно проверять во избежание утечек или, в худшем случае, взрыва.
В настоящее время газовые баллоны не проверяют при ежегодном техническом осмотре, так как говорят, что это довольно сложный процесс.
Видео: Сюжет программы 4. studijas (на латышском языке)
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