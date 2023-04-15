Видео ⟩ В Риги из автобуса вытекло химическое вещество

Днем в пятницу, 14 апреля, на улице Александра Чака в Риге образовалась большая пробка. Одна из полос проезжей части была оцеплена для того, чтобы собрать химическое вещество, которое просочилось из автобуса Rīgas satiksme. Об этом сообщает программа TV3 Degpunktā.