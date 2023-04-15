Видео ⟩ В Риги из автобуса вытекло химическое вещество

Днем в пятницу, 14 апреля, на улице Александра Чака в Риге образовалась большая пробка. Одна из полос проезжей части была оцеплена для того, чтобы собрать химическое вещество, которое просочилось из автобуса Rīgas satiksme. Об этом сообщает программа TV3 Degpunktā.
Химическое вещество вытекало на протяжении 700 метров.
Для очистки дороги и восстановления движения были направлены две автоцистерны Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), специальная химическая машина и техника, обслуживающая дорогу.
Для сбора разлитой химпродукции спасатели использовали 80 килограммов абсорбента. Было важно полностью убрать все пятна от масла и антифриза, так как они могли представлять значительную опасность для других участников дорожного движения.
С другой стороны, сотрудники Rīgas satiksme оперативно позаботились о сломанном автобусе.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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