"С днем рождения, любимая": как Галкин, Манижа и другие звезды поздравляли Пугачеву

В комментариях под поздравлением Максима Галкина к нему с пожеланиями и теплыми словами присоединились и другие звездные коллеги. Например, Нателла Крапивина, Наргиз Закирова и многие другие.

"Да отстаньте вы от Аллы! От этих прекрасных людей… Откуда вы вообще взяли, что надо проверять Аллу, мол, не платит ли она украинской армии. Захочет - заплатит, захочет - не заплатит. Я, правда, знаю, что она ничего этого не делала. Вы знаете, что она не работает. Она не работает. Откуда она возьмет деньги, чтобы кому-то отправлять", - заметила Вайкуле.