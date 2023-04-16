"С днем рождения, любимая": как Галкин, Манижа и другие звезды поздравляли Пугачеву

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 74 года. Рассказываем, как ее поздравляли звездные коллеги и родные.
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В комментариях под поздравлением Максима Галкина к нему с пожеланиями и теплыми словами присоединились и другие звездные коллеги. Например, Нателла Крапивина, Наргиз Закирова и многие другие.
Ранее подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле высказалась в ее защиту.
"Да отстаньте вы от Аллы! От этих прекрасных людей… Откуда вы вообще взяли, что надо проверять Аллу, мол, не платит ли она украинской армии. Захочет - заплатит, захочет - не заплатит. Я, правда, знаю, что она ничего этого не делала. Вы знаете, что она не работает. Она не работает. Откуда она возьмет деньги, чтобы кому-то отправлять", - заметила Вайкуле.
Она шутя добавила, что Примадонна даже не помогла ей деньгами, когда она захотела приобрести большую картину. В завершение Лайма попросила всех, кто задает глупые вопросы и оставляет злые комментарии, отстать от нее, Аллы Пугачевой, Максима Галкина, а еще от Валерия Меладзе.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми на данный момент проживают в Израиле. В сентябре Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ певица попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.
В апреле 2023 года активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Певица донос активиста никак не комментировала.
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