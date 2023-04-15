Фото: Совсем скоро миллиардер Безос получит свою новую суперъяхту

Новая суперъяхта Безоса стоимостью 500 миллионов и длиной 127 метров на прошлой неделе покинула верфь в Нидерландах и в среду пришвартовалась у побережья Испании, недалеко от Майорки, где она проходит различные проверки.

Получить свою новую яхту Безос сможет уже летом.

По словам источника, попросившего остаться неизвестным, в настоящее время яхта проходит испытания в море, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Яхта может вернуться на верфь для окончательной доработки перед передачей владельцу.

По оценкам, трехмачтовая суперъяхта обошлась Безосу более чем в 500 миллионов долларов США. 59-летний Безос - третий по богатству человек в мире с состоянием в 126,2 миллиарда долларов, свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg.

Яхта, ранее известная как Y721, теперь зарегистрирована как Koru и ходит под флагом Каймановых островов. По данным Boat International, это самая большая парусная яхта в мире.