Пригожин предложил Москве "объявить об окончании специальной военной операции"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с самой подходящей, по его мнению, стратегией войны в Украине. Он предложил России завершить активные военные действия и вместо этого сконцентрироваться на закреплении на уже оккупированных территориях, сообщают зарубежные СМИ.
Соответствующее сообщение пресс-служба Пригожина опубликовала в пятницу, 14 апреля.
"Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи СВО выполнены", - сообщила в Telegram пресс-служба Пригожина.
По мнению Пригожина, России стоит сконцентрироваться на закреплении на уже оккупированных территориях.
"Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая убежала в Европу. Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть.
Но есть лукавство – если раньше Украина была частью бывшей России, то теперь это абсолютно национально-ориентированное государство", - заявил главный "вагнеровец".
Как указывает Nexta, Пригожин - первый связанный с Кремлем человек, который публично высказался об окончании войны.
С момента российского вторжения в Украину наемники ЧВК "Вагнер" совершили множество тяжелых преступлений: они убивали и пытали людей на территории Украины, бомбили жилые дома и другие гражданские объекты.
Напомним, аналитики американского аналитического центра "Институт изучения войны" (ISW) заявили в своем последнем отчете, что Кремль развернул кампанию, направленную на дискредитацию Евгения Пригожина, главы ЧВК "Вагнер", активно участвовавшей в боях под Бахмутом.
В отчете аналитиков ISW указывается, что Пригожин в последнее время публично пытается заявить о себе как о решительном государственном деятеле, способном влиять на иностранные дела.
Он также регулярно критикует воинские части Минобороны России за их неэффективность на поле боя.
Ранее сообщалось, что Пригожин, воспользовавшись признанием, полученным во время войны в Украине, может баллотироваться на президентских выборах в РФ, намеченных на 2024 год, где будет противником нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина. Разумеется, Кремль не хочет допустить такого.
Между тем силы "вагнеровцев" в боях значительно ослабли, поэтому к боевым действиям привлекаются спецподразделения и десантники российской армии.
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