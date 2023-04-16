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Рижская дума даст названия трем улицам

rus.tvnet.lv/LETA
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Улица в Риге
Улица в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник, 17 апреля, комитет городского развития Рижской думы примет решение о названиях трех новых улиц, сообщается в повестке дня комитета.

Самоуправление планирует присвоить красным линиям вдоль железнодорожной насыпи от улицы Элизабетес до улицы Дзирнаву название улицы Кляву.

Безымянным красным линиям в Яунциемсе планируется дать название улица Белтескакта. Новая улица будет пересекаться с 5-й линией Яунциемса.

С другой стороны, планируется дать название улицы Марты Стани безымянным красным линиям в Скансте от улицы Пулквежа Бриежа до улицы Михаила Таля.

Окончательное решение о названиях улиц будет принято на заседании Рижской думы.

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