Министр обороны Украины высказался о числе погибших за время войны солдат

"Конечно, у нас есть потери, так как мы воюем. Однако они гораздо меньше, чем потери России. Я не могу сказать вам это число, однако могу вам подтвердить, что общее число - меньше числа погибших в результате землетрясения в Турции", - пояснил Резников.

"Наша главная цель - спасать жизни наших солдат, тогда как Россия использует их в качестве пушечного мяса. Это тактика мясорубки", - сказал министр обороны Украины.

В результате землетрясения, которое произошло в Турции в начале февраля, погибли примерно 50 000 человек, а в Сирии - еще примерно 7000 человек.

Что касается боев под Бахмутом, Резников сказал, что Россия ежедневно теряет там в виде раненых и погибших примерно 500 человек. "Это один батальон каждые 24 часа, который включает в себя бойцов ЧВК "Вагнер", наемников и бывших преступников. Россия не считается с жизнями и использует их в качестве пушечного мяса", - отметил он.