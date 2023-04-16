Еврокомиссия осудила отказ Польши и Венгрии ввозить зерно из Украины

Ситуация с украинской продукцией создала проблему для партии "Закон и справедливость", поcкольку таким положением недовольны, главным образом, в сельских районах, где поддержка ЗиС традиционно высока, отметило агентство Reuters.

Венгрия присоединилась к запрету

Венгрия вслед за Польшей временно запретила импорт зерна, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины. С соответствующим заявлением выступил 15 апреля венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Запрет обеих стран, предположительно, будет действовать до 30 июня. Будапешт, в частности, ожидает, что до этого срока ЕС пересмотрит временную отмену пошлин на украинские товары и обеспечит справедливые рыночные условия для европейского сельского хозяйства.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 15 апреля заявило, что польский запрет противоречит существующим двусторонним экспортным договоренностям и призвало к переговорам для урегулирования вопроса. Госагентство "Укринформ" сообщило, что министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский должен встретиться с польским коллегой Робертом Тэлюсом 17 апреля в Польше и обсудить вопрос транзита.

До 200 тыс. тонн зерна ежемесячно попадают в Европу через Польшу

Украина экспортирует большую часть сельхозтоваров, особенно - зерно, через черноморские порты, которые были разблокированы в июле 2022 года в соответствии с соглашением Киева с Турцией, Россией и ООН.

Около 3 млн тонн зерна ежемесячно покидает Украину по черноморскому зерновому коридору, до 200 тыс. тонн попадают в европейские порты через польскую территорию, указали в Минсельхозе Украины.