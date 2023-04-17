"Объединенный список" пообщался с LIZDA, педагоги все еще настроены на забастовку

Как сообщил агентству LETA после встречи председатель фракции ОС Эдгар Таварс, график повышения заработной платы педагогов должен быть утвержден правилами Кабинета министров до 24 апреля. Для принятия такого решения к указанной дате должно быть созвано внеочередное заседание правительства, сказал политик, отметив, что ОC предложит это решение сегодня на заседании коалиции.

Для выполнения предложенного графика повышения заработной платы педагогов потребуются дополнительные бюджетные средства, но Министерство образования и науки (МОН) и LIZDA еще не согласовали конкретную сумму, так как в настоящее время предлагаемые обеими сторонами суммы отличаются на 4 млн евро, отметил Таварс. Отдельного решения требует и вопрос оплаты труда в сфере высшего образования.

В свою очередь, глава LIZDA Инга Ванага сообщила агентству LETA, что профсоюз проинформировал депутатов ОС о том, что он

не согласен с предложенным 14 апреля решением по графику изменения заработной платы педагогов, поскольку нет никаких гарантий, что МОН договорится со всеми муниципалитетами о реформе школьной сети.