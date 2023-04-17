"Объединенный список" пообщался с LIZDA, педагоги все еще настроены на забастовку

Встреча лидеров "Объединенного списка" (ОС) и Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) в понедельник не обозначила прогресса в вопросе об отмене забастовки педагогов, так как профсоюз не удовлетворен предложенным министерствами решением по изменению графика заработной платы педагогов.
Как сообщил агентству LETA после встречи председатель фракции ОС Эдгар Таварс, график повышения заработной платы педагогов должен быть утвержден правилами Кабинета министров до 24 апреля. Для принятия такого решения к указанной дате должно быть созвано внеочередное заседание правительства, сказал политик, отметив, что ОC предложит это решение сегодня на заседании коалиции.
Для выполнения предложенного графика повышения заработной платы педагогов потребуются дополнительные бюджетные средства, но Министерство образования и науки (МОН) и LIZDA еще не согласовали конкретную сумму, так как в настоящее время предлагаемые обеими сторонами суммы отличаются на 4 млн евро, отметил Таварс. Отдельного решения требует и вопрос оплаты труда в сфере высшего образования.
В свою очередь, глава LIZDA Инга Ванага сообщила агентству LETA, что профсоюз проинформировал депутатов ОС о том, что он
не согласен с предложенным 14 апреля решением по графику изменения заработной платы педагогов, поскольку нет никаких гарантий, что МОН договорится со всеми муниципалитетами о реформе школьной сети.
По словам Ванаги, даже если решение, предложенное 14 апреля, будет одобрено коалицией, трехдневная забастовка не будет отменена, а к новым компромиссам LIZDA не готов, так как считает, что профсоюз уже пошел на максимальные уступки. По словам Ванаги, политики ОС согласились с необходимостью удовлетворения требований LIZDA по забастовке и проинформируют об этом партнеров по коалиции.
В ходе встречи также обсуждался вопрос пересмотра расходов в сфере образования. По словам Ванаги, в Латвии в расходы на образование включаются такие позиции, которые не включаются в других странах мира, например, бесплатные обеды для школьников. Кроме того, в Латвии также относительно высоки капитальные расходы, в результате чего на заработную плату педагогов остаются меньшие суммы.
"Ситуация тревожная. Необходимо рассмотреть все возможности, чтобы найти решение и предотвратить забастовку работников образования", - заявил председатель фракции ОС Эдгар Таварс.
"Требования педагогов оправданны. Достигнутое соглашение о трехлетнем графике повышения заработной платы учителей до сих пор не выполнено", - заявил депутат ОС Чеслав Батня.
Как сообщалось, правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии.
Забастовка может не состояться, если политики в последний момент предложат какие-то решения, потому что в этом случае исчезнет правовая основа для проведения забастовки.
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