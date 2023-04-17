Яна Брук переживает из-за тяги возлюбленного к алкоголю

Яна Брук рассказывает другим участницам шоу, что видела Давида в ясном сознании только день или два за все время шоу.

В последней серии ребятам, оставшимся на шоу, дали задание раздобыть подарки для своих девушек, а красотки могли расслабиться. Девушки обсудили важную тему, и все пришли к выводу, что парни ежедневно употребляют слишком много алкоголя. Если Кэти надеется, что Ричард просто отдыхает, то Яна настроена не так уверенно. "Это самая большая проблема в наших отношениях. Я знаю трезвого Давида всего три дня!".

Яна может согласиться, если ее возлюбленный будет пить только по праздникам, но если это делается даже в ранние утренние часы, она считает это сумасшествием. Яна переживает, что после шоу ничего не изменится, ведь Давид как-то сказал, что он рок-звезда и ради любви менять свои привычки не собирается.

Сможет ли пара дойти до грандиозного финала шоу? Смотрите каждый четверг в 21:00 на канале STV Pirmā!.

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