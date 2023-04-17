Теперь в Circle K можно будет оплачивать топливо номерным знаком автомобиля

Гатис Титов, руководитель топливной категории Circle K Latvia, отмечает: "Наша цель - улучшить и сделать более удобной повседневную жизнь наших клиентов. Благодаря новому мобильному приложению и умным решениям на наших станциях клиенты смогут значительно сэкономить время при заправке. Также не стоит беспокоиться о безопасности личных данных или несанкционированных транзакциях - система автоматических платежей безопасна и надежна, а дополнительные проверки безопасности будут проводиться регулярно".

Что означает автоматический платеж?

Если определение местоположения включено в настройках Easy Fuel и приложению разрешено отправлять уведомления, то процесс оплаты станет полностью автоматическим. Камеры на АЗС Circle K будут считывать госномер клиента, система подтвердит оплату, активирует заправку, а когда клиент закончит заправку, с банковской карты будет списана сумма за топливо.

Автоматическая оплата возможна картами VISA и Mastercard, которые позволяют осуществлять онлайн-платежи. Для успешной оплаты топлива необходимо иметь при себе смартфон на момент заправки, при этом баланс банковского счета должен быть не менее 70 евро, которые будут зарезервированы перед заправкой.