Теперь в Circle K можно будет оплачивать топливо номерным знаком автомобиля

Circle K в Латвии запускает совершенно новый и инновационный процесс заправки с автоматической оплатой, который делает заправку еще более быстрой и удобной. Зарегистрировав номерной знак своего автомобиля в приложении Easy Fuel и добавив свою банковскую карту, за топливо будете платить не вы, а ваш автомобиль.
Гатис Титов, руководитель топливной категории Circle K Latvia, отмечает: "Наша цель - улучшить и сделать более удобной повседневную жизнь наших клиентов. Благодаря новому мобильному приложению и умным решениям на наших станциях клиенты смогут значительно сэкономить время при заправке. Также не стоит беспокоиться о безопасности личных данных или несанкционированных транзакциях - система автоматических платежей безопасна и надежна, а дополнительные проверки безопасности будут проводиться регулярно".
Что означает автоматический платеж?
Если определение местоположения включено в настройках Easy Fuel и приложению разрешено отправлять уведомления, то процесс оплаты станет полностью автоматическим. Камеры на АЗС Circle K будут считывать госномер клиента, система подтвердит оплату, активирует заправку, а когда клиент закончит заправку, с банковской карты будет списана сумма за топливо.
Автоматическая оплата возможна картами VISA и Mastercard, которые позволяют осуществлять онлайн-платежи. Для успешной оплаты топлива необходимо иметь при себе смартфон на момент заправки, при этом баланс банковского счета должен быть не менее 70 евро, которые будут зарезервированы перед заправкой.
После завершения заправки будет снята точная сумма за заправленное топливо, а оставшаяся зарезервированная сумма будет возвращена на банковский счет клиента. При возникновении технических проблем с работой приложения можно оплатить топливо обычным способом - мобильным платежом, на заправке у аппарата или в кассе.
Как заставить машину платить за себя?
- Загрузите приложение Easy Fuel в App Store или Google Play.
- Зарегистрируйте автомобильный номер и банковскую карту.
- Если вы являетесь участником программы лояльности Circle K EXTRA, авторизуйтесь под своим профилем и получайте скидки.
- Приезжайте к ближайшей заправке - мы автоматически распознаем ваш автомобиль.
- Заправьтесь.
- Садитесь за руль и вперед! Оплата топлива будет произведена автоматически.
Доступность
Автоматические платежи в приложении Easy Fuel уже доступны на большинстве АЗС и постепенно будут внедряться во всех Circle K в Латвии. На данный момент услуга доступна только для частных лиц, но разрабатываются решения, чтобы в ближайшем будущем этот вариант оплаты можно было предоставить и бизнес-клиентам.
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