Визит латвийской звезды реалити-шоу в Англию вызвал вопросы у спецслужб

В одном из выпусков шоу было показано, что Магоне водила свою подругу Дайну в парикмахерскую в Риге. После посещения салона красоты две дамы отправились на встречу со своим другом Айгаром, который любезно принимал Магоне в своем доме в Англии.

Айгарс сообщил шокирующую информацию - Магоне Лиедескалной заинтересовались английские службы безопасности. Айгарс рассказал, что вскоре после отъезда Магоне из Англии представители служб звонили ему, чтобы выяснить причины ее визита в страну.

"Мне звонили и спрашивали, жила ли ты по моему адресу. Спрашивали, не перевозишь ли ты наркотики в зубной пасте!" - рассказал друг Магоне о звонке.

Магоне только посмеивается над рассказом Айгара, говоря - если бы она перевезла что-то нехорошее, она бы здесь не сидела.

В феврале Магоне поехала навестить своего друга Айгара в Англию, а на обратном пути была задержана службой безопасности аэропорта, так как в ее сумке обнаружили подозрительные вещества, которых не должно быть в ручной клади. Выяснилось, что виной всему была зубная паста.

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