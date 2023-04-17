"Стабильности!" больше не сможет использовать символ S!

Мировое соглашение предусматривает, что партия полностью прекратит распространение и использование информационных материалов, в которых виден знак S!, а также полностью прекратит использовать этот товарный знак в рекламе, работе бюро партии, на сувенирах и аксессуарах, в том числе в печатных и электронных СМИ.

Кроме того, партия согласилась не использовать S! как сокращение или обозначение названия политической партии.

Ранее, 17 октября прошлого года, суд удовлетворил просьбу самоуправления Сигулдского края установить средство временной защиты для товарного знака S!, который ежедневно используется как отдельно, так и в девизе S!gulda aizrauj.

Как сообщалось, партия "Cтабильности!" выбрала символ S! в качестве своего логотипа. При этом буква S с восклицательным знаком белого цвета напоминает логотип самоуправления Сигулдского края, который разработан и используется с 2010 года.