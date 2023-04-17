Премьер назвал ситуацию в Огре неприемлемой и призвал министра вмешаться

Премьер-министру Кришьянису Кариньшу ситуация в Огре представляется "неприемлемой", и он обратится к министру охраны окружающей среды и регионального развития Марису Спринджуксу с призывом рассмотреть этот вопрос по существу.
По мнению Кариньша, развитие ситуации в Огрском самоуправлении непонятно и неприемлемо, и министр регионального развития должен вмешаться, чтобы рассмотреть этот вопрос по существу, отметил премьер.
Как сообщалось, конфликт между представителями Огрского самоуправления и Огрского музея истории и искусства развивается уже несколько месяцев.
Незадолго до внеочередного заседания Огрской краевой думы, на котором планировалось принять решение о временном отстранении от должности директора Огрского историко-художественного музея Эвии Смилтниеце, она уволилась сама. Об этом Смилтниеце рассказала агентству LETA.
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