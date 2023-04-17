Незадолго до заседания думы директор Огрского музея объявила об отставке

Незадолго до внеочередного заседания Огрской краевой думы, на котором планировалось принять решение о временном отстранении от должности директора Огрского музея истории и искусства Эвии Смилтниеце, она уволилась, сообщила агентству LETA сама директор.
Смилтниеце прекратила трудовые отношения в соответствии с ч. 5 ст. 100 Закона о труде, которая предоставляет работнику право расторгнуть трудовой договор в письменной форме без соблюдения срока предупреждения, указанного в настоящей статье, при наличии уважительной причины. Такой причиной признается любое обстоятельство, которое по соображениям нравственности и справедливости не позволяет продолжать трудовые правоотношения.
Это означает, что после подачи заявления трудовые отношения закончены и согласие от работодателя не требуется.
Сегодня исполнительный директор Огрского края Петерис Шпаковскис отстранил на три месяца Арно Смилтниекса, мужа директора Огрского музея, от должности главного историка, сообщает агентство LETA.
Приказ предусматривает отстранение Смилтниекса с 17 апреля на три месяца с сохранением его заработной платы. Ему запрещается находиться на рабочем месте и выполнять какие-либо служебные обязанности во время отстранения.
Сегодня утром, 17 апреля, муниципальная полиция Огрского края прибыла в Огрский музей истории и искусства, а краевая дума должна была принять решение о временном отстранении от должности директора музея Эвии Смилтниеце, сообщает агентство LETA.
Сотрудники муниципальной полиции следят за дверью директора, которая с прошлой пятницы опечатана лентой с указанием на подозрение в фальсификации документов, сообщает агентство LETA.
Как подтвердила пресс-секретарь самоуправления Байба Трумекалне, сегодня в 12:00 было созвано экстренное заседание Огрской краевой думы, на котором будет принято решение о временном отстранении от должности директора музея Смилтниеце.
Внеочередное заседание будет транслироваться в прямом эфире на сайте самоуправления.
В четверг, 6 апреля, директор музея получила от самоуправления приказ от 4 апреля "О предоставлении разъяснения № 2-d". В нем говорится, что проверка установила, что музей не заключал с Арно Смилтниекcом договор о его переводе на должность главного историка. В нем также указано, что "директор музея не смог представить бланки оценок сотрудников, в которых отражена индивидуальная оценка каждого сотрудника". Директора также раскритиковали за то, что она не заполнила личные карточки сотрудников.
Смилтниеце считает, что указанные заявления являются ложными и представители муниципалитета не просили предоставить указанные документы. Эти документы находились в музее, и директор представила бы их, если бы поступила такая просьба.
Как сообщалось, самоуправление Огрского края обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой провести проверку в Огрском музее истории и искусства на предмет возможного конфликта интересов.
В KNAB подтвердили, что 6 апреля было получено заявление самоуправления и проводится оценка указанных в заявлении фактов.
Конфликт между самоуправлением и находящимся в его ведении музеем начался после того, как сотрудники музея выступили против плана председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса о проведении в музее выставки фарфора из частной коллекции находящегося под санкциями российского олигарха Петра Авена, после чего руководство думы не согласовало план выставок и не повысило заработную плату работникам музея, а также в музее начались проверки, объясняемые запланированной ранее реорганизацией краевых музеев.
Самоуправление Огрского края сообщает, что в ходе проверок в Огрском музее истории и искусства было констатировано возможное нарушение закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц", поскольку
некий сотрудник музея неоднократно принимал решения и издавал приказы, в том числе об оценке работы и премировании, в отношении своего родственника.
Самоуправление поясняет, что закон не запрещает родственникам работать в одном учреждении, но подчеркивает, что важно, чтобы родственники не вступали в конфликт интересов при выполнении своих обязанностей и чтобы соблюдались положения закона. Конфликт интересов возникает при принятии решений, или участии в принятии решений, или совершении иных действий, связанных с занимаемой должностью, которые затрагивают или могут затронуть личные или имущественные интересы работника, его близких, подчеркивают в думе.
Как сообщалось, оценив решение думы Огрского края о запрете на проведение в феврале запланированного собрания "Общества гражданского сотрудничества и развития Огрского края", целью которого было выразить поддержку Огрскому музею истории и искусства и его сотрудникам, омбудсмен пришел к выводу, что существуют обоснованные опасения по поводу того, что Огрское самоуправление ограничивает право жителей на собрания.
Парламентская фракция партии "Прогрессивные" призывает министра охраны окружающей среды и регионального развития Мариса Спринджукса отстранить от занимаемой должности председателя Огрской краевой думы Хелманиса.
В интервью Латвийскому радио Спринджукс отметил, что ситуация в Огре странная и "что-то не в порядке", если конфликт продолжается так долго, однако он не видит причин для вмешательства Министерства охраны окружающей среды и регионального развития в решение таких локальных проблем.
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