Видео ⟩ Агрессивный водитель BMW хотел проучить других, но получил штраф

Как сообщают польские СМИ, инцидент произошел 20 июля 2022 года. На видео видно, как молодые люди обгоняют другой автомобиль с прицепом на скорости 140 км/ч. В какой-то момент молодые люди заметили синий автомобиль BMW, ехавший позади них.

Видимо, скорость в 140 км/ч была недостаточно высокой для водителя BMW, поэтому он начал проявлять агрессию по отношению к молодым людям. Сначала он быстро обогнал их, а потом начал тормозить перед ними. Водитель BMW подал сигнал правого поворота, пытаясь заставить молодых людей остановиться, но они не стали этого делать.

После этого автомобиль BMW помешал молодым людям совершить обгон. В продолжении видео видно, что водитель BMW едет рядом с молодыми людьми, вероятно, чтобы показать какой-то неприличный жест. Потом BMW снова их обгоняет и пытается остановить.

Когда это не получилось, он стал намеренно ехать на скорости 60 км/ч и тормозить движение на трассе. Молодые люди заявили, что BMW мешал им ехать и преследовал примерно 35 минут, а затем решил прекратить преследование.

Молодая пара обратилась в полицию с заявлением. Правоохранительные органы решили, что водитель BMW должен быть наказан. Полиция обратилась в суд с просьбой оштрафовать водителя BMW на сумму 5000 злотых (примерно 1080 евро) и запретить ему управлять автомобилем на шесть месяцев.

В итоге суд оштрафовал агрессивного водителя BMW на 10 000 злотых (около 2160 евро) и запретил ему управлять автомобилем на восемь месяцев. Решение суда обжалованию не подлежит.