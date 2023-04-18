Янис Зузанс: Пушкин не виноват, что Путин начал войну

Янис Зузанс полагает, что под впечатлением от войны Латвийский национальный художественный музей не станет распродавать картины Кузьмы Петрова-Водкина и Ивана Айвазовского: "Их просто не будут выставлять, а в коллекции они останутся".

"Ни эти художники, ни такие авторы, как Чайковский, Тургенев, Толстой, Достоевский и Пушкин, не виноваты, что Путин начал войну в Украине. Эти люди создали жемчужины мирового класса. Это нельзя отрицать", - считает он.

Зузанс подчеркнул, что тогда и Вагнера не стоит слушать, раз он был любимым композитором Гитлера. Бизнесмен полагает, что не стоит сейчас выделять русских авторов, а особенно тех, кто поддерживает режим Путина - надо совсем их "вывести из игры": "У таких нет права на выставки и поддержку".

Напомним, в Zuzeum сейчас проходит выставка "Пиршество кузнецовского фарфора". Янис Зузанс напомнил, что Матвей Кузнецов был старовером, который всегда противостоял официальной власти.

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В 2022 году за два дня до своего 67-летия скоропостижно скончалась коллекционер произведений искусства и предприниматель Дина Зузане. Ранее Янис и Дина объявили о разводе. Супруги прожили в браке 40 лет, у них родились две дочери - Элина и Кристине, которые подарили им троих внуков. Сейчас бизнесмен состоит в новых отношениях с возлюбленной Илзе.