VARAM оценит ситуацию в Огре

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) запросит необходимую информацию и обоснование увольнения директора Огрского историко-художественного музея Эвии Смилтниеце, а также причины, по которым мнение жителей не было выслушано на заседании думы.

По мнению Спринджукса, необходимо разобраться в юридических обстоятельствах ситуации.

Принимая во внимание, что происходящее приобрело политическую окраску, он допускает, что будет отчитываться перед премьер-министром и коалицией, чтобы было принято общее решение.

По словам Спринджукса, предыдущий опыт вмешательства VARAM в работу самоуправлений показывает, что такие действия могут быть ошибочными, например, в ситуации с планировкой Риги. Поэтому, возможно, необходима дискуссия в Сейме для оценки надзора за самоуправлениями.

Министр подчеркнул, что абсолютно необходимо укреплять право отзыва выборных должностных лиц, если они нарушают закон, и укреплять право граждан на отзыв думы, если она действует вопреки их воле.

Политик считает, что необходимо укреплять местную демократию, а не идти по пути, когда министр подвергает "порке" то или иное самоуправление.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш назвал ситуацию в Огре неприемлемой и призвал Спринджука изучить это дело по существу.

Со своей стороны заместитель председателя фракции Национального объединения Юргис Клотиньш считает, что это разросшийся конфликт между председателем Огрской думы Эгилом Хелманисом (Национальное объединение) и директором Огрского музея, который не был разрешен.