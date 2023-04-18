Паулса наградили орденом: Маэстро пошутил и вспомнил про арест в Литве

"У меня дома с орденами и наградами целая стена", - заметил латвийский композитор Раймонд Паулс, после того как ему вручили орден литовского Фонда согласия. Об этом пишет Privātā dzīve.
87-летний Раймонд Паулс был награжден орденом литовского Фонда согласия за упрочение творческих связей Литвы с Латвией, а также за вклад в согласие между балтийскими народами.
На протяжении почти трех десятилетий Фонд согласия награждает людей, чья профессиональная деятельность и жизнь способствуют гармонии. По словам основателя Фонда согласия Юлюса Казенаса, в творчестве этого латышского композитора всегда акцентировались мир и единство, что сегодня особенно актуально в условиях войны в Украине, пишет LRT.lt.
"Хорошо помню композитора Бенямина Горбульски, который не только писал хорошую музыку, но но и любил веселый образ жизни. Однажды он уговорил меня выпить с ним в центре Вильнюса ящик вина, потому нас арестовали. Может теперь эту улицу могут назвать в мою честь?" - цитирует Маэстро Privātā dzīve.
Напомним, это не первый зарубежный орден, который вручают Раймонду Паулсу. К примеру, в 2021 году Маэстро получил японский орден Восходящего солнца с золотыми лучами и шейной лентой.
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