В Риге покажут спектакль "Я Марлен. История одной фотографии"

Спектакль вырос из одной фотографии, на которой звезда Голливуда Марлен Дитрих стоит на коленях перед пожилым мужчиной в черном костюме. Кто этот человек? Почему она стоит на коленях? Где сделано это фото? Драматург и режиссер Савва Савельев нашел ответы на эти вопросы и на их основе написал пьесу "Я Марлен". Она об удивительной связи Марлен Дитрих с рассказом "Телеграмма" советского писателя Константина Паустовского.

Это две истории в одной: жизнь легендарной актрисы, певицы с мировым именем и жизнь всеми забытой старухи в российской глубинке. Зрителей ждет открытие, когда они узнают, как много общего у этих двух женщин.

Лиза Янковская играла главные роли в сериале "Пропавшая" голливудского режиссера Вадима Перельмана и в байопике "Ника" о поэте-вундеркинде Нике Турбиной. В театральном мире ее прославили главные роли в МХТ у Юрия Бутусова и в "Практике" у Григория Добрыгина.

Кирилл Серебренников по-разному разворачивал талант Семена Штейнберга в спектаклях "Маленькие трагедии", "Кафка" и "Палачи". Семен многосторонний и в роли писателя в сериале "Содержанки", и у Андрея Смирнова в фильме "Француз", и в роли механика Петрова в спектакле "Петровы в гриппе".

После спектакля артисты и режиссер останутся на сцене для открытого обсуждения пьесы со зрителями.



Билеты на мероприятие доступны в кассе Ticketshop.lv.