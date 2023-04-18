Декларация чиновника: какие накопления есть у Левитса

Президент задекларировал сбережения в размере 274 770 евро в латвийском филиале Luminor Bank и 281 853 евро в Banque et Caisse D'epargne de L'etat в Люксембурге. Сбережения президента в прошлом году выросли на 81 953 евро.

В финансовые инструменты Левитсом вложено около миллиона евро - в шесть инвестиционных фондов он вложил 529 854 евро, а прочие вложения составляют 439 678 евро.

Президент владеет двумя квартирами в Риге, квартирой в Цесисе, двумя земельными участками в Марупской волости и землей в Энгурской волости. У Левитса также есть земля в совместной собственности в Риге. В декларации перечислены и другие объекты недвижимости, которые не расшифрованы - один такой объект Левитсу принадлежит в Энгурской волости, а в совместной собственности - в Риге и Смардской волости.

Как свидетельствует декларация, в прошлом году зарплата Левитса как президента составила 75 120 евро. Он также задекларировал пенсию от Суда ЕС в размере 191 600 евро, пенсию от Государственного агентства социального страхования в размере 1690 евро, пенсию от немецкой страховой компании Allianz Lebensversicherung-AG в размере 1669 евро и пенсию от немецкой компании пенсионного страхования Deutche Rentenversicherung в размере 13 117 евро.

Президент также указал другие доходы - 98 евро от Tiesu namu aģentūra, компенсацию в размере 15 024 евро от канцелярии президента и дополнительный доход в размере 5889 евро от канцелярии. Левитс получил компенсацию в размере 200 евро от Государственного агентства социального страхования и наследство от Даце Валды Осе в размере 9979 евро.

Левитс также декларировал долговые обязательства в размере 4143 евро. Президенту принадлежит автомобиль Mercedes Benz A160 2009 года выпуска.