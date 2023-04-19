Следующая тема ток-шоу Dziļi ar Džili - "Секс и Библия". В седьмой программе режиссер Дж. Дж. Джилинджер беседует с писательницей, публицистом, доктором теологии, автором нескольких академических и научно-популярных публикаций Илзе Янсоне о том, что Библия говорит о сексе. Приемлемы ли БДСМ, оральный и анальный секс для истинного христианина? А как насчет просмотра порно?
Внимание!
Порно, оральный секс и БДСМ - это грех? Что говорит Библия?
"[...] Сексуальные отношения даже очень поддерживают, если они между супругами, пока они направлены на создание детей и пока оба супруга получают от этого удовольствие", - говорит доктор теологии Илзе Янсоне.
Она поясняет, что брак должен быть полноценным, где супруг - самый близкий человек, и если один из супругов не находит радости в сексуальных отношениях, "по существу, если мы посмотрим на Римско-католическую церковь, то да, он грешит".
"Между двумя супругами должна быть полная открытость, а если полной открытости нет и супружеская пара не может говорить друг с другом о сексе, значит, что-то в этих отношениях не до конца", - говорит теолог.
[...]
На вопрос, допустимы ли БДСМ, оральный или анальный секс в супружеских парах, Янсоне отвечает: "В христианстве это не так строго, как, например, в исламе, где очень четко сказано - никакого анального секса, потому что это грязно, а значит, грешно. Христианство не говорит об этих практиках так подробно, поэтому, вероятно, они открыты для интерпретации.
Конечно, может возникнуть вопрос о том, что мужчина тратит свое семя на оральный секс, то есть потенциально губит любого ребенка, который мог бы родиться согласно Божьей заповеди об институте брака.
Но, как я уже сказала, пока с этим согласны оба супруга, скорее всего, все дозволено".
Щепетильная тема - удовольствие от анального секса, о чем также спросил Джилинджер.
"Могли быть дискуссии об анальном сексе, потому что он связан с грехом содомии и считается неестественным, считается, что он может как-то сильнее навредить женщине. Говорится, что женщина этим не сможет насладиться и тому подобное. Анальный секс, безусловно, будет самым пограничным и самым спорным моментом - может ли христианин заниматься анальным сексом или нет", - говорит доктор Янсоне.
С точки зрения церкви смотреть порнографию - грех! "Грех, потому что она делает тело другого человека объектом, грех, потому что трудно сказать, сколько у нас добровольно снятой порнографии. [...] Христианин в любом случае не должен смотреть порнографию, потому что это проникновение в интимное пространство, которое призвано сохранять институт брака и подразумевается только между двумя людьми, а сейчас это выносится на всеобщее обозрение", - говорит эксперт.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!