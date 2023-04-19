Порно, оральный секс и БДСМ - это грех? Что говорит Библия?

"[...] Сексуальные отношения даже очень поддерживают, если они между супругами, пока они направлены на создание детей и пока оба супруга получают от этого удовольствие", - говорит доктор теологии Илзе Янсоне.

Она поясняет, что брак должен быть полноценным, где супруг - самый близкий человек, и если один из супругов не находит радости в сексуальных отношениях, "по существу, если мы посмотрим на Римско-католическую церковь, то да, он грешит".

"Между двумя супругами должна быть полная открытость, а если полной открытости нет и супружеская пара не может говорить друг с другом о сексе, значит, что-то в этих отношениях не до конца", - говорит теолог.

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На вопрос, допустимы ли БДСМ, оральный или анальный секс в супружеских парах, Янсоне отвечает: "В христианстве это не так строго, как, например, в исламе, где очень четко сказано - никакого анального секса, потому что это грязно, а значит, грешно. Христианство не говорит об этих практиках так подробно, поэтому, вероятно, они открыты для интерпретации.