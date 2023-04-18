"Не спешите со мной прощаться": Кара-Мурза поблагодарил за поддержку

Политик поблагодарил всех за теплоту, солидарность и поддержку, но призвал "не спешить прощаться" с ним, так как в России "реальность имеет обыкновение отличаться от того, что написано в формальных бумажках".

"Очень люблю историю, которую рассказывал директор Музея кино Наум Клейман о ссылке своей семьи в Сибирь в конце правления Сталина. Когда переселенцев вывели из теплушек на снег и комендант стал зачитывать приговор, одна женщина вдруг начала громко смеяться. Все подумали, что она сошла с ума. А когда комендант уехал, она подошла к ним и сказала: "Что вы плачете? Вот если бы он сказал "сосланы пожизненно", я бы плакала вместе с вами. А он сказал: "сосланы навечно". Они думают, что они хозяева вечности. Вот увидите: эта вечность скоро кончится", - написал он.

Кара-Мурза отдельно поблагодарил своих адвокатов, свидетелей со стороны защиты, поручителей, тех, кто приходил поддержать его к зданию Мосгорсуда и тех, кто выступал на международном уровне в поддержку политзаключенных. Также он поблагодарил свою семью.

Как сообщалось, что Мосгорсуд приговорил российского политика и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы, признав виновным в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.

В связи с абсурдным и бесчеловечным судебным процессом над Владимиром Кара-Мурзой министр иностранных дел Эдгар Ринкевич включил в латвийский список нежелательных для Латвии лиц десять человек, причастных к преследованию Кара-Мурзы.