Убийство в Екабпилсском крае: Рукс приказал начать служебную проверку

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс сегодня в 13:00 даст комментарий у центрального здания Государственной полиции в Чиекуркалнсе.

Как сообщалось, полицейские не смогли защитить от убийства женщину, которая вместе с близкими длительное время сообщала о преследовании и терроризировании со стороны бывшего партнера Леона Русиньша.

В настоящее время тщательно и подробно проводится оценка конкретной ситуации, Государственная полиция пересматривает эффективность существующего правового регулирования и его возможные недостатки, оценивая как этот, так и другие случаи подобного характера - является ли регулирование достаточным, информировала полиция.

Также оценивается роль других вовлеченных структур - участие, действия и ответственность. После объективной оценки всей ситуации, соответственно, будут предложены необходимые поправки к закону.

В конкретной ситуации у лица было 19 уголовных процессов, из которых 18 - невыполнение решения суда о защите от насилия.

Как сообщалось, 16 апреля на отдаленной дороге в Екабпилсском крае Леон Русиньш нанес смертельные травмы женщине 1983 года рождения и покинул место происшествия.