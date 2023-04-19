Левитс будет повторно баллотироваться на пост президента Латвии

Левитс поблагодарил Национальное объединение и "Новое Единство" за высокую оценку его работы и приглашение продолжать ее в следующие четыре года. Он подчеркнул, что представляет ясные ценности - западные и латышские, приверженность которым демонстрировал все четыре года пребывания на посту президента.

Он также вновь подчеркнул, что избрание президента Латвии большинством голосов, в котором решающую роль играют прокремлевские партии, недопустимо, так как это послужит неправильным и опасным сигналом и обществу, и союзникам Латвии. Именно поэтому Левитс готов баллотироваться на второй президентский срок.

Национальное объединение еще 17 апреля решило выдвинуть нынешнего президента Латвии Эгила Левитса на повторное избрание на эту должность.

За выдвижение Левитса на должность проголосовало абсолютное большинство представителей Нацобъединения, после заседания партии указал лидер политической силы Райвис Дзинтарс.

Это уже третий раз, когда Нацобъединение выдвигает Левитса на пост президента, но в 2015 году он проиграл Раймонду Вейонису, которого выдвинул Союз зеленых и крестьян.

До сих пор намерение баллотироваться на должность президента изъявил только предприниматель, учредитель "Объединенного списка" Улдис Пиленс. Поддержку ему выразил также ряд оппозиционных политиков, но стабильное большинство голосов на выборах в настоящее время ему не обеспечено.

У Левитса также пока нет необходимого количества голосов для повторного избрания.

Только политики "Нового Единства" обещали поддержать Левитса, если Нацобъединение выдвинет его на переизбрание.

Выборы президента Латвии состоятся в последний день мая.