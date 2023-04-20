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Маркус Рива веселится на грандиозном фестивале Coachella

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Латвийский певец Маркус Рива и диджей ELLA в этом году отправились на это грандиозное мероприятие Coachella в США, чтобы наслаждаться музыкой и природой.

Оба поделились своими приключениями в социальных сетях, опубликовав фото и видео с веселых выходных.

"Лучшее окончание недели!" - написал Маркус Рива.

В этом году на фестивале выступили такие артисты, как Bad Bunny, Gorillaz, Rosalia, Charli XCX, Frank Ocean, Бьорк и другие. 

Цена на билеты достигала 500 евро. 

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