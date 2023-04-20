Маркус Рива веселится на грандиозном фестивале Coachella

Латвийский певец Маркус Рива и диджей ELLA в этом году отправились на это грандиозное мероприятие Coachella в США, чтобы наслаждаться музыкой и природой.
Оба поделились своими приключениями в социальных сетях, опубликовав фото и видео с веселых выходных.
"Лучшее окончание недели!" - написал Маркус Рива.
В этом году на фестивале выступили такие артисты, как Bad Bunny, Gorillaz, Rosalia, Charli XCX, Frank Ocean, Бьорк и другие.
Цена на билеты достигала 500 евро.
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