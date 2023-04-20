Щербатых о ревности экс-супруги: "Приложи ко лбу камеру, чтобы я все видела"

Бывший тяжелоатлет, а ныне тренер по тяжелой атлетике и политик Виктор Щербатых рассказал в ток-шоу Zilonis studijā о ревности, которая разрушила его отношения с матерью его дочери.
Виктор Щербатых считает, что ревность испытывает каждый человек - кто больше, кто меньше.
Но в основном она формируется из-за того, что человек не уверен в себе.
Его отношения с матерью дочери, Марией, развалились именно по этой причине.
Виктор указывает, что ревность супруги проявлялась в желании следить за каждым его шагом. "У меня было так: "Если хочешь, чтобы я не ревновала, приложи ко лбу камеру, чтобы я все видела", - цитирует Щербатых бывшую супругу.
Он объясняет, что не имело значения, вернется ли он домой через пять минут или через пять часов, в любом случае ожидалось, что это плохо закончится. "Тогда какая разница? Я лучше опоздаю на пять часов и по крайней мере проведу время с друзьями, чем побегу домой, опоздаю на пять минут и все равно буду виноватым".
Ранее СМИ сообщали, что Виктор Щербатых судится с матерью своей дочери из-за алиментов, но после они подписали мирное соглашение.
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