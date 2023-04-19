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США объявили о новом пакете помощи Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер Фото: NATHAN HOWARD/REUTERS

Белый дом сообщил в среду, 19 апреля, о выделении Украине новой партии военной помощи на сумму в 325 млн долларов. Ожидается, что туда будут включены дополнительные артиллерийские снаряды и ракеты для систем HIMARS.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украина также получит противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые мины и иные средства борьбы с бронетехникой противника.

На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин и начальник объединенных штабов генерал Марк Милли отправятся в Германию на встречу с контактной группой по Украине, в которую входит около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

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