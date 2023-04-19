США объявили о новом пакете помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украина также получит противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые мины и иные средства борьбы с бронетехникой противника.

На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин и начальник объединенных штабов генерал Марк Милли отправятся в Германию на встречу с контактной группой по Украине, в которую входит около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву в ожидании запланированного украинского контрнаступления.