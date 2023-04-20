Фото ⟩ Бабочки и цветущие вишни: Pasažieru vilciens необычно украсили электричку

Вагоны украшены бабочками и цветущими вишнями в рамках проекта Ieraugi, Sajūti, Noķer Ziedoni, посвященного юбилейному году поэта.

Электричка, украшенная особым дизайном, будет курсировать по всем латвийским линиям, приглашая открыть для себя Зиедониса в природе, на концертах, мероприятиях и маршрутах культурной программы.

Фото: publicitātes

В честь 90-летия Иманта Зиедониса по всей Латвии будут организованы концерты выставки, акции и другие мероприятия. Информацию о них, можно будет узнать из афиши, размещенной в вагоне.

Культурный маршрут был создан совместно работниками из Юрмалы, Тукумса, Лапмежциемса, Рагациемса и Энгуре. Он также дополнен аудиогидом, с помощью которого можно отправиться в путешествие по детству, юности и творчеству Зиедониса. Откроют культурный маршрут 4 мая (День провозглашения Латвийской Республики), на следующий день после дня рождения поэта.

С 1 мая до сентября пройдет масса мероприятий, в том числе и в электричке. К примеру, 4 мая с 15:00 до 16:00 по маршруту Тукумс - Рига состоится флешмоб #Ziedonim90.

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.