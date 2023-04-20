"Звуки вечности": в Риге пройдет концерт дудука

"Звуки вечности" - это аудиовизуальная программа, где каждую мелодию сопровождает видео.

Дудук - древний армянский инструмент, включенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. "Душа абрикосового дерева" - так переводится с армянского его название. Здесь есть буквальный смысл: дудук создается именно из абрикосового дерева. Но есть и символический: срубленное дерево продолжает жить, сохраняет свою душу, превращаясь в музыку. Считается, что дудук, вырезанный из ствола абрикосового дерева, вобрал в себя сладость плода и горечь косточки.

Исполнитель - Тигран Туманян, латвиец армянского происхождения. Чтобы воплотить свою мечту и научиться играть на дудуке, в 2013 году он отправился в Армению и занимался с лучшими мастерами страны. Сейчас Тигран выступает не только в Латвии, но и в других странах.

Также в концерте примут участие: Елена Есаян - вокал; Эрна Даугавиете - виолончель, рояль; латвийский музыкант и композитор Рихардс Либиетис; джазовый барабанщик Сигвардс Дижайс.