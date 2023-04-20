По просьбам зрителей: в мае состоятся дополнительные показы спектакля "Гамлет"

Новая постановка "Гамлет", вызвавшая не только эмоциональные отклики и интригующую критику, но и достаточно большой ажиотаж и активное обсуждение в обществе, пользуется большим спросом. Приняв во внимание, что билеты на все заявленные спектакли были раскуплены сразу после премьеры, театр нашел возможность предложить зрителям два дополнительных спектакля еще до конца этого сезона.

Спектакль "Гамлет" в постановке Виестурса Кайриша вошел в репертуар Рижского русского театра имени Михаила Чехова 5 апреля. В качестве жанра режиссер предложил формулировку: "Хроника военного времени", - проводя четкие параллели с теми событиями, которые происходят в современном мире. Виестурс Кайришс, описывая новую постановку, поясняет: "Это пьеса, действие которой разворачивается в "Дании", государстве, где политических оппонентов всё еще травят ядом, как в Средние века, и где посредственность, придавленная комплексом неполноценности, может стать королем. В государстве, где все только притворяются и играют в "театр", а вещи не называют своими именами. В государстве, воюющем с братским народом из-за небольшой территории - такой маленькой, что земли не хватит даже похоронить всех тех, кто погиб, сражаясь за нее. Может, такого государства вообще не существует? Гамлет пытается отыскать правду за фасадом лжи, лицемерия и гнили. Но он не знает, кто, где, когда и как в следующий раз применит яд".