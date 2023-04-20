По просьбам зрителей: в мае состоятся дополнительные показы спектакля "Гамлет"

По многочисленным просьбам зрителей Театр имени Михаила Чехова объявляет о двух дополнительных показах спектакля "Гамлет" - 26 и 27 мая.
Новая постановка "Гамлет", вызвавшая не только эмоциональные отклики и интригующую критику, но и достаточно большой ажиотаж и активное обсуждение в обществе, пользуется большим спросом. Приняв во внимание, что билеты на все заявленные спектакли были раскуплены сразу после премьеры, театр нашел возможность предложить зрителям два дополнительных спектакля еще до конца этого сезона.
Спектакль "Гамлет" в постановке Виестурса Кайриша вошел в репертуар Рижского русского театра имени Михаила Чехова 5 апреля. В качестве жанра режиссер предложил формулировку: "Хроника военного времени", - проводя четкие параллели с теми событиями, которые происходят в современном мире. Виестурс Кайришс, описывая новую постановку, поясняет: "Это пьеса, действие которой разворачивается в "Дании", государстве, где политических оппонентов всё еще травят ядом, как в Средние века, и где посредственность, придавленная комплексом неполноценности, может стать королем. В государстве, где все только притворяются и играют в "театр", а вещи не называют своими именами. В государстве, воюющем с братским народом из-за небольшой территории - такой маленькой, что земли не хватит даже похоронить всех тех, кто погиб, сражаясь за нее. Может, такого государства вообще не существует? Гамлет пытается отыскать правду за фасадом лжи, лицемерия и гнили. Но он не знает, кто, где, когда и как в следующий раз применит яд".
В актерский ансамбль спектакля "Гамлет" вошла целая плеяда артистов Театра имени Михаила Чехова: Максим Бусел, Александр Маликов, Юлия Бернгардт, Екатерина Фролова, Игорь Чернявский, Родион Кузьмин, Вероника Плотникова, Анатолий Фечин, Евгений Черкес, Владимир Гориславец, Константин Никулин, Владислав Янушенок и Дмитрий Палеес.
Творческая команда Виестурса Кайриша состоит из сценографа Иевы Юрьяне, консультанта по движению Кристине Бринини, композитора Тимофея Пастухова, художника по свету Евгения Ганзбурга и автора сценической редакции Романа Должанского, который адаптировал текст в переводе Бориса Пастернака в соответствии с творческим замыслом режиссера.
Спектакль "Гамлет" поставлен на русском языке, для зрителей будут обеспечены титры на латышском и английском языках.
Галерея: Репетиция спектакля "Гамлет"
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