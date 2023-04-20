Алек Болдуин возобновил работу над фильмом "Раст" - через 1,5 года после гибели оператора Галины Хатчинс

Клайн, на счету которой работа над несколькими успешными голливудскими проектами, сказала, что постарается привнести в дальнейшие съемки видение Галины, а свой гонорар отдаст на благотворительность.

Новым исполнительным продюсером картины стал Мэтью Хатчинс - муж погибшей Галины. Алек Болдуин остается главным продюсером "Раста".

По словам юристов Rust Movie Productions - компании, созданной для съемок фильма - отныне на съемочной площадке запрещено использование любых видов работающего оружия и боеприпасов.

В феврале продюсеры картины говорили, что сцена, при съемках которой трагически погибла Галина Хатчинс, будет переписана.

Что произошло в Санта-Фе

В октябре 2021 года в ходе съемок одной из сцен Алек Болдуин совершил выстрел из антикварного "Кольта".

Актер был уверен, что револьвер заряжен холостыми патронами, так как ассистент режиссера, передавший ему оружие, выкрикнул фразу "cold gun" (буквально - "холодный пистолет"). В мире кино это означает, что оружие безопасно.

"Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю", - сказал Болдуин в интервью телеканалу ABC в декабре 2021 года.

С тех пор съемочная группа попала под следствие, некоторые давали показания под присягой. Алеку Болдуину и менеджеру по оружейному реквизиту Ханне Гутьеррес-Рид были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

В апреле этого года Болдуин был оправдан по делу о гибели Хатчинс и в четверг продолжил работу над главной ролью в фильме "Раст".