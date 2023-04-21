"Пытаются столкнуть с дороги!" Действительно ли водители специально стараются навредить велосипедистам?

Даце Миниковича занимается велоспортом уже три года. Они принимает участие в различных соревнованиях за границей. Однако, чтобы в них участвовать, нужно регулярно тренироваться. По словам велосипедистки, скорость, с которой велосипедист передвигается на тренировках, составляет 30, а иногда и 40 километров в час. Именно полученный в ходе регулярных тренировок и соревнований опыт позволил ей избежать серьезных травм в недавнем происшествии на дороге.

Похожий опыт был и у велоспортсменки Зане Калверши-Кеньге. Она считает, что общество необходимо образовывать. Особенно это относится к автоперевозчикам различных товаров и грузов.

Эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис рекомендует водителям попытаться почувствовать себя в шкуре велосипедиста.

"Если человек едет на бусике или грузовике, то желательно соблюдать настолько большой интервал, насколько можно себе позволить. Если есть возможность, то может быть этого велосипедиста, особенно, двигаясь на большой скорости, обгонять также, как мы обгоняем автомобили - частично или полностью выехав на встречную полосу, так как все-таки аэродинамическая волна, которая идет за грузовиком, довольно сильно рвет велосипедиста", - отмечает Ирбитис.

Однако, как свидетельствует опыт Зане, в реальности только часть водителей понимает, почему необходимо держать дистанцию.

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