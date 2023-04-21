Яна Брук и ее возлюбленный попали в поле зрения полиции Хорватии

Провокационное шоу о любви Mīla kemperī стремительно близится к завершению, а отношения между парами принимают небывалые обороты. Одна из самых горячих пар шоу - блогер Яна Брук и бывший военный Давид Круминьш - незадолго до финала попадает в поле зрения хорватской полиции.

Выполняя задание - наслаждаясь романтическим свиданием, - пара решает не терять времени даром и отправляется целоваться в фонтан.

"Стоять и целоваться в фонтане - это момент, когда понимаешь - жизнь прекрасна! Красиво жить, когда у тебя есть любовь", - говорит Яна Брук.

Инфлюенсер в восторге от этого отдыха, но представители полиции не выказывают радости, когда решают прервать влюбленных в этот момент и просят их выйти из фонтана.

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