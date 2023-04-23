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Лаурис Рейникс лишился синей галочки в Twitter

rus.tvnet.lv
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Фото: Evija Trifanova/LETA

Латвийский певец Лаурис Рейникс объявил в Twitter, что его синяя галочка была удалена.

"Моя синяя галочка ушла в историю. Илон Маск забрал ее у ВСЕХ подтвержденных учетных записей. Теперь любой, у кого есть фотография инопланетянина, кота или собаки, может купить ее и притвориться, что они НАСТОЯЩИЕ. Как "круто"! Twitter! Я не буду платить ни цента!" - пишет Лаурис Рейникс.

Напомним, 20 апреля социальная сеть Twitter начала массово снимать синие отметки с аккаунтов, владельцы которых не согласились подписаться на условие платить восемь долларов США в месяц за доказательство верификации аккаунта в виде синей галочки.

Раньше все пользователи, чья личность была подтверждена сотрудниками Twitter, могли получить синюю отметку как подтвержденный аккаунт.

После того как Twitter перешел в собственность бизнесмена Илона Маска, тот пообещал изменить эту систему, которую назвал "системой лордов и крестьян".

Благодаря этому многие знаменитости лишились синей галочки. Коснулось это и известных разработчиков и студий. У некоторых из изданий и компаний появились золотые галочки бизнес-аккаунтов, часть пользователей через них может получить верификацию.

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