Лаурис Рейникс лишился синей галочки в Twitter

"Моя синяя галочка ушла в историю. Илон Маск забрал ее у ВСЕХ подтвержденных учетных записей. Теперь любой, у кого есть фотография инопланетянина, кота или собаки, может купить ее и притвориться, что они НАСТОЯЩИЕ. Как "круто"! Twitter! Я не буду платить ни цента!" - пишет Лаурис Рейникс.

My blue verification tick is now a history. 🕯🤓 Elon Musk took it away from ALL legacy verified users today. Now any profile with an alien, cat or dog picture can buy it and pretend to be THE REAL ONE. How awesome is that! 😃🙉 Screw you Twitter! I am not paying you a cent😃 pic.twitter.com/gT5ESJD2AH — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) April 20, 2023

Напомним, 20 апреля социальная сеть Twitter начала массово снимать синие отметки с аккаунтов, владельцы которых не согласились подписаться на условие платить восемь долларов США в месяц за доказательство верификации аккаунта в виде синей галочки.

Раньше все пользователи, чья личность была подтверждена сотрудниками Twitter, могли получить синюю отметку как подтвержденный аккаунт.

После того как Twitter перешел в собственность бизнесмена Илона Маска, тот пообещал изменить эту систему, которую назвал "системой лордов и крестьян".

Благодаря этому многие знаменитости лишились синей галочки. Коснулось это и известных разработчиков и студий. У некоторых из изданий и компаний появились золотые галочки бизнес-аккаунтов, часть пользователей через них может получить верификацию.