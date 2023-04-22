Вайкуле о разнице между Балтией и Россией: "Будьте как дома, но не забывайте, что в гостях"

69-летняя латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в рамках новой еженедельной программы на YouTube-канале "И грянул Грэм" разъяснила различие между странами Балтии и Россией.
В беседе с Вадимом Радионовым Вайкуле отметила, что она всегда замечала разницу в менталитете между Россией и странами Балтии. Еще во времена СССР.
"Я помню давным-давно, еще когда мы первый раз приехали в Россию... Еще вот эти города - Москва и Санкт-Петербург. Нам говорили: "У вас какой-то прибалтийский акцент", - вспоминает она.
То есть разница была уже на уровне речи. Кроме того, Лайма рассказала об элементарных традициях в гостях:
"У нас в Латвии принято так - когда приходишь в гости, тебе говорят: "Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Это чувство всегда есть".
"Немного другие. Тяжело о себе говорить", - заметила знаменитость. Она также вспомнила, что в первый приезд в Москву ее удивило то, что все назначали встречи у здания Главпочтамта, а в Риге в это время все договаривались о встречах в кафе. Конечно, потом кафе в Москве стало больше и традиции изменились. Вайкуле еще раз подчеркнула, что очень хорошо, что все республики отсоединились и есть это разнообразие: "Я благодарна перестройке, что мы все расстались!".
Кстати, Лайма Вайкуле ответила и на замечание Оскара Кучеры в Telegram. Она объяснила, что ее не волнует его мнение.
"Ну дурак! Это была шутка. Милая, свободная. Как мы любим!" - сказала артистка.
Насчет того, что он бы не дал ей денег, Вайкуле заметила, что она сама бы ему денег не дала: "Еще кто у кого попросит!".
Лайма Вайкуле также ответила на замечание по поводу того, что ей "все дала Россия". Она пояснила, что СССР состоял из 15 республик. С ее слов, Россия там не занимала даже лидирующую позицию. Ей все для развития карьеры дала именно Латвия, а также родные.
Видео: Беседа с Лаймой Вайкуле
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