Вайкуле о разнице между Балтией и Россией: "Будьте как дома, но не забывайте, что в гостях"

"Я помню давным-давно, еще когда мы первый раз приехали в Россию... Еще вот эти города - Москва и Санкт-Петербург. Нам говорили: "У вас какой-то прибалтийский акцент", - вспоминает она.

"У нас в Латвии принято так - когда приходишь в гости, тебе говорят: "Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Это чувство всегда есть".

"Немного другие. Тяжело о себе говорить", - заметила знаменитость. Она также вспомнила, что в первый приезд в Москву ее удивило то, что все назначали встречи у здания Главпочтамта, а в Риге в это время все договаривались о встречах в кафе. Конечно, потом кафе в Москве стало больше и традиции изменились. Вайкуле еще раз подчеркнула, что очень хорошо, что все республики отсоединились и есть это разнообразие: "Я благодарна перестройке, что мы все расстались!".