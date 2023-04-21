Уволились председатель правления АТД Годиньш и член правления Яунупс

Годиньш и Яунупс благодарят партнеров и клиентов, с которыми им приходилось работать. Также оба члена правления хотели бы поблагодарить всех сотрудников АТД.

В Министерстве сообщения агентству LETA сообщили, что отставка принята, назначено временное правление. Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе от имени руководства благодарит правление АТД за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие общественного транспорта.

В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на должности председателя и члена правления АТД.

Кабинет министров во вторник, рассматривая проект ответа ревизионной комиссии Сейма о правовых последствиях расторжения договоров с перевозчиками, вовлеченными в картель, поручил Министерству сообщения оценить работу АТД.

На заседании правительства было внесено предложение дополнить протокольное решение предложением к Минсообщения оценить ответственность правления АТД в отношении договоров, заключенных с пассажирскими перевозчиками, участвующими в картеле - Nordeka, Liepājas autobusu parks и Latvijas Sabiedriskais autobuss, а министр сообщения Янис Витенбергс предложил дать более широкую оценку деятельности АТД.

Что касается перевозчиков, вовлеченных в картель, то, как заявил Витенбергс, "все еще не найдены пути расторгнуть договоры и двигаться дальше". В проекте ответа правительства ревизионной комиссии указано, что АТД не имеет права в одностороннем порядке досрочно расторгать договоры, заключенные с перевозчиками, на основании решения Совета по конкуренции.

Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному соглашению сторон, поэтому АТД обратилась к перевозчикам с предложением заключить соглашение с АТД о досрочном расторжении договоров с момента, когда будут найдены другие поставщики услуг на конкретных региональных маршрутах.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, АТД должна вести себя как хороший хозяин. При этом "необходимо оценить, кто со стороны государства подписал договоры с компаниями, участвующими в картеле", поэтому правительство должно просить держателя долей капитала оценить роль АТД в процессах неразрешенных соглашений.