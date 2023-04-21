Уволились председатель правления АТД Годиньш и член правления Яунупс

В пятницу, 21 апреля, уводились председатель правления Автотранспортной дирекции (АТД) Кристиан Годиньш и член правления Модрис Яунупс, сообщили агентству LETA представители АТД.
Годиньш подчеркивает, что в случае незаконного расторжения договоров правлению АТД пришлось бы отвечать своим имуществом перед судом, что повлекло бы за собой значительные последствия для компании и государства.
"Мы не готовы предпринимать незаконные действия только потому, что, возможно, некоторые политики хотят пойти на поводу у некоего перевозчика.
Это один из крупнейших конкурсов в истории независимой Латвии, суммы внушительные, и можно было предвидеть, что будут быть споры между перевозчиками и публичное очернение дирекции. Однако мы не были готовы к тому, что в эти баталии будут вмешиваться политики", - заявил Годиньш.
По его словам, он начал работать в АТД в феврале 2015 года и за более чем восемь лет работы вместе с коллегами ввел несколько электронных услуг, расширил сферу деятельности компании, обеспечивал ее стабильную и непрерывную работу, содействовал развитию и реорганизации региональной системы общественного транспорта.
"С полным чувством ответственности могу заявить, что мы всегда выполняли свою работу добросовестно и в соответствии с законом и никогда не были готовы к какой-либо противоправной деятельности, которая могла бы принести убытки АТД и государству в целом. Столкнувшись с выбором, вместе с членом правления Модрисом Яунупсом мы решили сохранить те ценности, которые нам дороги, и сложить свои полномочия", - говорит Годиньш.
Годиньш и Яунупс благодарят партнеров и клиентов, с которыми им приходилось работать. Также оба члена правления хотели бы поблагодарить всех сотрудников АТД.
В Министерстве сообщения агентству LETA сообщили, что отставка принята, назначено временное правление. Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе от имени руководства благодарит правление АТД за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие общественного транспорта.
В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на должности председателя и члена правления АТД.
Кабинет министров во вторник, рассматривая проект ответа ревизионной комиссии Сейма о правовых последствиях расторжения договоров с перевозчиками, вовлеченными в картель, поручил Министерству сообщения оценить работу АТД.
На заседании правительства было внесено предложение дополнить протокольное решение предложением к Минсообщения оценить ответственность правления АТД в отношении договоров, заключенных с пассажирскими перевозчиками, участвующими в картеле - Nordeka, Liepājas autobusu parks и Latvijas Sabiedriskais autobuss, а министр сообщения Янис Витенбергс предложил дать более широкую оценку деятельности АТД.
Что касается перевозчиков, вовлеченных в картель, то, как заявил Витенбергс, "все еще не найдены пути расторгнуть договоры и двигаться дальше". В проекте ответа правительства ревизионной комиссии указано, что АТД не имеет права в одностороннем порядке досрочно расторгать договоры, заключенные с перевозчиками, на основании решения Совета по конкуренции.
Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному соглашению сторон, поэтому АТД обратилась к перевозчикам с предложением заключить соглашение с АТД о досрочном расторжении договоров с момента, когда будут найдены другие поставщики услуг на конкретных региональных маршрутах.
По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, АТД должна вести себя как хороший хозяин. При этом "необходимо оценить, кто со стороны государства подписал договоры с компаниями, участвующими в картеле", поэтому правительство должно просить держателя долей капитала оценить роль АТД в процессах неразрешенных соглашений.
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