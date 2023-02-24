"Автобусный картель": АТД предложила расторгнуть договоры по взаимному соглашению

При этом АТД готово расторгнуть договоры с этими перевозчиками в случае, если решение СК станет окончательным и не подлежащим обжалованию после решения суда.

Расторжение договоров по обоюдному согласию будет возможно в момент, когда будет обеспечена непрерывность услуг. AТД обратилась к латвийским перевозчикам с опросом, чтобы понять, какие есть ресурсы и возможности осуществления перевозок в том случае, если договоры будут расторгнуты.

По словам Годиньша, АТД обратилась к эстонским и литовским перевозчикам, чтобы выяснить их интерес и возможности осуществлять перевозки в Латвии. В настоящее время из необходимых 450 автобусов другие латвийские перевозчики могут предложить 39%, или 176 автобусов, и 13% от необходимого количества водителей.

В то же время Годиньш выразил надежду, что если договоры с тремя перевозчиками будут расторгнуты, их водители могут перейти к другим перевозчикам.

Как сообщалось, СК наложил штраф в размере 1,975 млн евро на трех региональных пассажирских перевозчиков - АО Liepājas autobusu parks, АО Nordeka и ООО Latvijas sabiedriskais autobuss за запрещенные соглашения в региональных пассажирских перевозках.

СК пришел к выводу, что Liepājas autobusu parks, Nordeka и ООО Latvijas sabiedriskais autobuss обменивались коммерческой информацией не только о распределении лотов, но и об условиях участия в закупках, договорившись, например, об участии или неучастии в конкретном лоте, а также о форме участия в закупках - индивидуально или путем образования объединений.

Все три компании обжаловали это решение СК в суде.