Инспекция по труду: признать забастовку незаконной может только суд

Заявление о признании незаконными забастовки или объявления забастовки может быть подано в суд работодателем и рассматривается в десятидневный срок со дня его поступления. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

В инспекции по труду заявили, что за незаконную забастовку предусмотрена административная ответственность - штрафы - согласно статье 35 закона о забастовках.

Правительство сегодня одобрило поданные Министерством образования и науки (МОН) поправки к правила Кабинета министров, которые предусматривают повышение минимальной почасовой ставки с 1 сентября текущего года для всех групп работников образования, включая административный и вспомогательный персонал.

В МОН считают, что единственное невыполнение требований забастовки - формальное и состояло в продлении сроков внесения поправок в нормативные акты.

Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага несколько раз призывала не утверждать эти поправки, так как все заинтересованные стороны должны быть уверены в точности расчетов, которых в настоящее время еще нет.

В юридическом бюро PETROW агентству LETA сказали, что решение о том, выполнены ли требования забастовки, принимает организатор забастовки.