Следующее поколение ⟩ Пересекается ли латышская и русская молодежь? Размышляет эксперт

Как проходит коммуникация между русскоговорящей и латышскоговорящей молодежью? Кто ответственен за развитие навыков межкультурной коммуникации? Кто должен делать шаг навстречу интеграции? Выясняем мнение специалиста по коммуникации.
Это третья, заключительная, часть моего небольшого исследования под названием "Следующее поколение". В первой части на вопросы отвечали сами ребята. Если вы пропустили эту публикацию, вы найдете ее здесь:
Во второй части свои комментарии дали молодежные активисты, представители крупных молодежных организаций:
Сегодня - разговор с преподавателем, докторантом Латвийского университета и специалистом по коммуникации Марией Воркуль.
- Как, на ваш взгляд, проходит коммуникация между русскоговорящей и латышскоговорящей молодежью?
- Ответ на этот вопрос очень сильно зависит от частных случаев. Во-первых, учится ли, например, русскоговорящий ребенок в латышской школе - а таких случаев в последние годы было все больше. Если в его среде есть латыши, он либо с ними учится, либо ходит в какие-то кружки. Я не думаю, что у русскоговорящих или у латышскоговорящих будет какая-то принципиальная позиция, что я с людьми, говорящими на ином языке, по каким-то причинам - политическим, например, этническим - не общаюсь. То есть если у него есть такие знакомые, то проблемы не будет.
Другой момент, что у нас в стране до этого были школы нацменьшинств - они жили в совершенно отдельном параллельном пространстве, и там просто могло не быть возможности пересекаться с ровесниками-латышами. И тогда, конечно, может сложиться ситуация, что они не общаются. Естественно, что ты не пойдешь и не будешь специально искать латышскоговорящих друзей. Особенно это может быть выражено в таких регионах, как Латгалия, где удельный вес русскоговорящих людей в принципе больше. Но и в Риге есть районы, где русскоговорящее население преобладает.
Встречаются также люди, которые не общаются по каким-то принципиальным позициям. Конечно, такие люди есть, но их немного - и среди латышей, и среди русских, и часто это более выражено в возрастной группе, а не среди молодежи.
Кроме того, это более характерно людям определенного социального класса, которые не утруждают себя критическим мышлением, а склонны обобщать и мыслить стереотипами. От них часто можно слышать такие формулировки, как "все латыши - то, все русские - это". Нередко слышатся и уничижительные формулировки типа "чурки", "хохлы", "англики" и тому подобное. Все мы знаем такой тип людей, и он не зависит от национальности.
Вполне возможно, что молодые люди, происходящие из таких семей, унаследовали взгляды своих родителей, потому что с точки зрения теории коммуникации общество, в котором мы находимся, формирует наши взгляды.
С научной точки зрения это называется "референсные группы". Референсные группы бывают ассоциативные, диссоциативные и вожделенные.
- Ассоциативные - это те, с которыми мы себя отождествляем, например, наши одноклассники, родители, коллеги по работе.
- Вожделенные - это знаменитости или лидеры мнений, на которых мы хотим быть похожи, но которые далеки от нас.
- Диссоциативная группа - это та, на которую мы совершенно не хотим быть похожими.
Как раз ассоциативные группы, на которые мы похожи, очень сильно формируют наше мнение.
Именно в случае, когда люди не утруждают себя критическим мышлением, какими-то рассуждениями, ассоциативные группы очень сильно влияют на формирование мнения.
Люди, учащиеся в одной школе или посещающие один кружок, будут общаться вне зависимости от своей национальности. Случаи, когда люди не находят общих интересов, не связаны с языком. Человек не будет общаться с людьми, которые ему неинтересны, даже если они говорят с ним на одном языке. И это вполне может сложиться и в абсолютно русскоговорящем классе, и в абсолютно латышскоговорящем.
Но, конечно, есть определенная разница в ментальности, особенно если мы говорим про разный взгляд на исторические моменты. Сейчас, учитывая, что не будет больше школ нацменьшинств, возникает вопрос, не останется ли какое-то предубеждения против этих школ и не получится ли в сухом остатке все то же самое.
Сейчас очень важно, чтобы не было вот этой сегрегации, если мы хотим, чтобы общество постепенно становилось более сплоченным, однородным.
- Кто должен делать шаг навстречу интеграции?
- Если мы говорим именно о детях, то у них, в принципе, есть все возможности изначально интегрироваться в латышскую культуру. Со стороны государства сделано всё для тех людей, кто хочет интегрировать своих детей в латышскую языковую среду. Есть латышские сады, есть латышские школы, различные кружки, где тоже можно применять латышский язык, играть, учиться вместе с латышскими детьми и прекрасно интегрироваться. Это первая сторона вопроса.
Должны ли русские дети двигаться в сторону интеграции, изучения латышского языка, изучения латышской культуры? Ну да, должны - это естественный процесс, когда ты родился и живешь в этой стране. Ты живешь в этом языке, ты применяешь его в повседневной жизни, возможно, ты на нем учишься, он естественным образом становится частью твоей жизни.
Это также вопрос желания. Если ты хочешь в этой стране добиться каких-то высот, ребенку будет легче, если ему помогут родители, отдав изначально в латышский сад, в латышскую школу. Это снимает вопрос акцента, ощущения неродного языка, некой скованности при общении.
Если этого не произошло, это может быть сознательный шаг уже подростка или молодого человека, который прилагает какие-то усилия, учит язык, понимая, в какой стране он живет и какой здесь официальный язык, и, собственно, строит свою карьеру, прилагая собственные усилия для освоения языка.
Другой аспект вопроса, кто в какую культуру должен интегрироваться? Ну, точно не латыши в Латвии должны интегрироваться и ассимилироваться в русскую культуру, это и в целом нелогично.
Это все-таки не Россия, не Украина, не Беларусь, здесь примарно латышский язык, латышская культура.
Но мое личное мнение, не связанное с преподавательской или профессиональной деятельностью, - мне в целом не нравится тезис об ассимиляции. Потому что у нас у каждого есть своя культура, есть исторический бэкграунд, и мне кажется неправильным, что мы должны отбрасывать свое культурное наследие и растворяться в чужой культуре.
Должен ли ты знать язык страны, в которой живешь? Да, ты должен. Должен ли ты уважать национальные праздники? Да, должен. Должен ли ты сам праздновать латышские праздники? Необязательно. Это вопрос, похожий на вопрос вероисповедания.
Почему-то, когда мы говорим о религии, никого не смущает, что, живя в одной стране, мы можем исповедовать разные религии. Но, когда речь заходит о более широком понятии разных культур, вопрос как будто кажется открытым.
Я думаю, что мы можем в этом плане перенять позитивные примеры наших европейских соседей. С одной стороны, конечно, мы должны уважать латышский язык и знать его, уважать латышскую культуру. Должны ли мы ее полностью перенимать? Мое мнение, что нет, что у нас у каждого своя культура, и я не думаю, что мы должны это требовать от кого-либо.
- Кто ответственен за развитие навыков межкультурной коммуникации?
- Тут мы возвращаемся к референсным группам - то есть с людьми, с которыми мы себя ассоциируем. Насильственно эти вещи произойти просто не могут, они будут вызывать исключительно антагонизм и отрицание. Может ли школа что-то с этим сделать? Нет, не может.
Все идет из семьи. Это разговоры бабушек, дедушек, родителей. И, например, в билингвальных семьях этот вопрос вообще не возникает. В семьях, где агрессивные взгляды прививают своим детям с рождения, ты ничего с этим не сделаешь на институциональном уровне.
Определенную роль играет повестка в медиа: если все время в тех же СМИ или от политиков слышишь негативную коннотацию, что "все русские плохие и они в этой стране не нужны", у людей просыпается антагонизм. "Ну и не буду я учить ваш язык, ну и не хочу я быть частью вашей культуры, если я вам тут не сдался", - могут думать они.
Вопрос, кто от этого выиграл, очень большой. Мы уже сейчас видим, что у нас есть убыль населения, низкая рождаемость. У нас в прошлом году родилось 15 тысяч детей. Часть из них уедут за границу либо сами, либо с родителями. Поэтому я бы сейчас не раскидывалась такими тезисами, что "русские нам, скажем, не нужны и что нам нужны, собственно, только латыши".
Нам, как любой стране, нужны молодые люди. Говорят ли они на русском, украинском, хинди или каком-то другом языке, на мой взгляд, это уже вопрос вторичный. Мы прекрасно видим это по экономике той же Скандинавии или экономике Великобритании, где, несмотря на какие-то культурные аспекты, очень ценят молодых людей, которые у них появляются в том числе благодаря эмиграции.
Потому что это, во-первых, будущие налогоплательщики, а во-вторых, это будущие работники, стимулирующие конкурентоспособность страны.
Идея национальных государств потерпела крах еще в первой половине двадцатого века, и мне странно видеть, что некоторые люди этого как будто не заметили.
Поэтому я бы хотела видеть в нашей политической повестке в первую очередь не языковые вопросы, а решение экономических проблем и проблем с демографией. Потому что при выборе страны для проживания люди думают об экономике и благополучии своей семьи. Люди едут и выучивают немецкий, норвежский, английский. А когда мы решаем не экономические проблемы, а сугубо языковые, тогда ты хоть их зарешайся, народ все равно будет уезжать, и уделенный вес людей, говорящих на языке этой страны, будет уменьшаться.
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