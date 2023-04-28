Следующее поколение ⟩ Пересекается ли латышская и русская молодежь? Размышляет эксперт

Это третья, заключительная, часть моего небольшого исследования под названием "Следующее поколение". В первой части на вопросы отвечали сами ребята. Если вы пропустили эту публикацию, вы найдете ее здесь:

Во второй части свои комментарии дали молодежные активисты, представители крупных молодежных организаций:

Сегодня - разговор с преподавателем, докторантом Латвийского университета и специалистом по коммуникации Марией Воркуль.

- Как, на ваш взгляд, проходит коммуникация между русскоговорящей и латышскоговорящей молодежью?

Мария Воркуль Фото: Из личного архива

- Ответ на этот вопрос очень сильно зависит от частных случаев. Во-первых, учится ли, например, русскоговорящий ребенок в латышской школе - а таких случаев в последние годы было все больше. Если в его среде есть латыши, он либо с ними учится, либо ходит в какие-то кружки. Я не думаю, что у русскоговорящих или у латышскоговорящих будет какая-то принципиальная позиция, что я с людьми, говорящими на ином языке, по каким-то причинам - политическим, например, этническим - не общаюсь. То есть если у него есть такие знакомые, то проблемы не будет.