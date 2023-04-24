Дочь Мадонны без нижнего белья произвела фурор на вечеринке

Ранее Лурдес Леон шокировала публику небритыми подмышками. Девушка обожает провокации. Ее снимки с вечеринок не сходят со страниц таблоидов. На этот раз 26-летняя модель вновь пришла на модный показ в весьма откровенном образе.

Это было мероприятие, посвященное коллаборации брендов одежды H&M и Mugler. На Лурдес красовался черный комбинезон с обнажающими тело вырезами. Она не стеснялась демонстрировать полуобнаженную грудь и черные трусики, приоткрывающие зону бикини. Образ модель дополнила ярким макияжем.

В августе 2022 года Лурдес Леон, дочь Мадонны, выпустила дебютный клип на песню Lock&Key под псевдонимом Lolahol. В достаточно откровенном видеоклипе девушка тихим голосом поет о трудностях романтической любви. В видео Лурдес прогуливается с собакой, проводит время на кладбище с молодым человеком, а после оказывается на берегу океана.

Кстати, именно наряд от бренда Mugler в своем последнем клипе продемонстрировала латвийская певица Амината. Подробнее об этом: