Дочь Мадонны без нижнего белья произвела фурор на вечеринке

Дочь Мадонны Лурдес Леон пришла на показ H&M в откровенном комбинезоне без нижнего белья. СМИ уже отметили, что своей любовью к эпатажу девушка превзошла звездную мать.
Ранее Лурдес Леон шокировала публику небритыми подмышками. Девушка обожает провокации. Ее снимки с вечеринок не сходят со страниц таблоидов. На этот раз 26-летняя модель вновь пришла на модный показ в весьма откровенном образе.
Это было мероприятие, посвященное коллаборации брендов одежды H&M и Mugler. На Лурдес красовался черный комбинезон с обнажающими тело вырезами. Она не стеснялась демонстрировать полуобнаженную грудь и черные трусики, приоткрывающие зону бикини. Образ модель дополнила ярким макияжем.
В августе 2022 года Лурдес Леон, дочь Мадонны, выпустила дебютный клип на песню Lock&Key под псевдонимом Lolahol. В достаточно откровенном видеоклипе девушка тихим голосом поет о трудностях романтической любви. В видео Лурдес прогуливается с собакой, проводит время на кладбище с молодым человеком, а после оказывается на берегу океана.
Кстати, именно наряд от бренда Mugler в своем последнем клипе продемонстрировала латвийская певица Амината. Подробнее об этом:
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