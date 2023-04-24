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"Это был протест": секс-эксперт Рита Ласмане о создании эротического журнала Princese

rus.tvnet.lv
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Девушка. Иллюстративное фото
Девушка. Иллюстративное фото Фото: pixabay.com/

Консультант по отношениям Рита Ласмане более 20 лет была издателем эротического журнала Princese. Свой путь к читателям издание начало в середине 1990-х годов. Как возникла эта идея и как ей это удалось?

"Для нас с мужем это была форма протеста. Мы принимали активное участие в общественной жизни, защите окружающей среды, баррикадах и т. д., а свободный разговор о сексе был одной из форм протеста, хотя по образованию мы историки", - говорит Рита Ласмане.

Рита Ласмане
Рита Ласмане Фото: Ekrānuzņēmums

"Мой муж, с другой стороны, является поклонником книг и журналов. [...] Ему казалось, что это было бы очень интересно, если бы мы сами смогли издавать эротический журнал. Оказалось, мы смогли".

В середине 1990-х Рита и ее муж также ощутили на себе осуждение общества.

"Конечно, следует также учитывать, что это не только советское наследие, когда мы не говорим о сексе и все, что связано с ним - преступно. Ведь это берет свои истоки из прошлых веков, поэтому христианское общество пытались контролировать и регулировать, что тоже нормально, потому что общество всегда нужно контролировать и всегда найдутся те, кто попытается сделать наоборот, выскочить, но это формы саморегуляции", - объясняет Рита Ласмане.

С ростом популярности интернета и социальных сетей спрос на эротические журналы значительно упал, пока они не исчезли совсем.

Эротический журнал Princese начал выходить в 1995 году и радовал читателей более 20 лет!

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