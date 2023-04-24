Медики тоже планируют акции протеста

По ее словам, следующая акция протеста запланирована на 11 мая, и в ней примут участие медики, организации пациентов, а также, возможно, представители других отраслей.

Еще одна акция протеста планируется в начале июня.

Как подчеркнула Айзсилниеце, если правительство не услышит протестующих и в бюджете следующего года на здравоохранение будет выделено меньше средств, то осенью будет организована масштабная забастовка.

"Латвии нужно реформировать способ разработки госбюджета, а не заявлять в очередной раз о том, что нужны дополнительные налоги. Если провести такую реформу, то многое будет упорядочено", - сказала руководитель LĀB.

Как сообщалось, несколько тысяч работников образовательных учреждений сегодня приняли участие в организованном Латвийским профсоюзом работников образования и науки шествии протеста, требуя "уважительного и ответственного отношения" от властей. К шествию присоединились и работники здравоохранения.