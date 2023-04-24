В России предлагают исключить английский язык из школьной программы

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил исключить английский язык из школьной программы, сообщает газета The Moscow Times.
Такое предложение депутат объясняет необходимостью отказа от прозападного вектора образования в России.
Хамзаев считает, что английский язык стал международным языком только потому, что он "просто включен в программу обязательного образования".
Депутат сказал, что взрослые обращают взор своих детей на Запад, обучая их английскому языку, но Россия окружена другим большим миром, таким как Китай.
"Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык?" - задался вопросом депутат.
По результатам опроса, проведенного банком "Открытие", 60% населения России признали английский самым необходимым иностранным языком, а 16% респондентов признали самым необходимым китайский.
Опрос также показал, что 62% населения России владеет английским языком.
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