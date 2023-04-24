В России предлагают исключить английский язык из школьной программы

Такое предложение депутат объясняет необходимостью отказа от прозападного вектора образования в России.

Хамзаев считает, что английский язык стал международным языком только потому, что он "просто включен в программу обязательного образования".

Депутат сказал, что взрослые обращают взор своих детей на Запад, обучая их английскому языку, но Россия окружена другим большим миром, таким как Китай.

"Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык?" - задался вопросом депутат.

По результатам опроса, проведенного банком "Открытие", 60% населения России признали английский самым необходимым иностранным языком, а 16% респондентов признали самым необходимым китайский.

Опрос также показал, что 62% населения России владеет английским языком.