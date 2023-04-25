Как складывается судьба трудовых мигрантов из Беларуси

"Многих в Беларуси не покидает чувство страха"

Еще один белорус Сергей стал задумываться об отъезде на заработки в другую страну еще пять лет назад. Тогда резко ухудшились дела в частной компании, где он работал: "Фирма оказалась на грани банкротства, начались задержки зарплаты, люди стали увольняться и многие тогда искали варианты в России".

Сам Сергей тоже был близок к тому, чтобы переехать на работу в Подмосковье, но все же решил от такого предложения отказаться. Пока были временные подработки на родине, он успел отучиться на дальнобойщика. Но в Беларуси по новой специальности так и не поработал, нашел работу в транспортной компании в Польше.

Дальше была работа в сфере грузоперевозок в других европейских странах, но все трудовые контракты Сергей заключал на небольшой срок, регулярно возвращаясь в Беларусь: "Очень скучал по семье, хотел быть рядом с близкими людьми и уже стал серьезно изучать предложения в родном городе, но тут случился 2020 год…".

По словам Сергея, сам он в акциях протеста участия не принимал, но поддерживал тех, кто требовал проведения честных выборов и смены власти в стране. Когда же в Беларуси стали жестко расправляться со сторонниками перемен, Сергей решил снова уехать за границу.