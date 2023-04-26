Ренарс Кауперс рассказал, кем работал по ночам

Кауперс признался ведущей Инесе Вайкуле, что ему повезло работать на Радио SWH в то время, когда радио начало перенимать западный опыт и вводить такие понятия, как формат, ротация и т. д.

"Было время, когда каждый диджей приходил со своей собственной коробкой и один играл хэви-метал, другой - этномузыку, третий - поп. Словом, все крутилось туда-сюда", - вспоминает Кауперс.

"Как бы с мыслью, что это для всех, но в итоге слушателей становилось все меньше и меньше. Потом постепенно был перенят западный опыт, где эти форматы очень точны", - отметил певец.

Сначала Кауперс был диджеем в ночные часы - с полуночи до шести утра. "Это было хорошее время, чтобы понять, как крутить кнопки и как говорить, что говорить, как составлять песни. Боже, как это было тревожно.

Скажу, что одним из самых тяжелых моментов для меня было утро", - отметил он.

После ночного эфира и перед Bee Bee Breakfast приходил утренний диджей - Айнар Миелавс, который в то время был для Кауперса огромным авторитетом.

"Мои рабочие часы подходят к концу, и я должен попрощаться. Я всегда очень надеялся, что Айнар не придет в студию, когда мне нужно будет прощаться. Такое ощущение, что мы разговариваем с тысячами людей, но в тот момент, когда ты разговариваешь, ты один, ты выражаешь свои чувства: "Хей! Спасибо за внимание".

Но так трудно произнести эти слова, когда рядом с тобой стоит один из твоих кумиров.

Я помню, что это был один из самых тревожных моментов", - вспоминает Кауперс. О буднях радио он добавляет: "Девяностые, богема, становление - все это пережито".